Nuovo album per One Little Plane

E' del 2008 con l'album Until lo splendido debutto di One Little Plane, nome d'arte di Kathryn Blint, cantautrice di Chicago che vive a Londra ormai dal 2003. A metà strada tra il folk inglese anni '60-'70 e il moderno elettropop, il disco era prodotto dalla Text Records di Kieran Hebden, meglio conosciuto come Four Tet, e si era meritato apprezzamenti anche sul blog dei Radiohead. Ora è pronto a uscire, sempre per la Text Records, l'atteso secondo album di One Little Plane, dal titolo Into the Trees. Il nuovo lavoro, che uscirà a maggio, vedrà l'importante partecipazione di Colin Greenwood dei Radiohead, seduto al basso nella canzone She Was Out In The Water. Kathryn Bint sarà accompagnata nel disco da Lucy Jamieson alla batteria e Henry Scowcroft alle chitarre. Into The Trees è stato inciso da David Wrench, mentre il mixing è sempre opera di Wrench con il contributo di Kieran Hebden.