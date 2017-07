NYC Salsa – The Incendiary Sound Of Latin New York

Le compilation spesso contengono pochi brani interessanti e molti inascoltabili. Non è il caso di Nyc Salsa. Ben 30 tracce su 2 cd riescono a coprire l'arco di tempo, dal 1970 al 1980, il cui la salsa è ancora la musica del barrio e prerogativa dei soneros. Quei ritmi nati in Africa e sbarcati con gli schiavi dall'altra parte dell'Atlantico, arricchiti con nuove espressioni alle Antille, a Cuba e Portorico, approdano infine a New York con l'immigrazione caraibica alla fine degli anni 50. Qui avviene la contaminazione con i linguaggi delle big band e i ritmi del rhythm & blues e del rock. Ed è sempre qui che la Fania Records, l'etichetta promotrice sotto la direzione di Johnny Pacheco, usa il termine salsa per indicare una combinazione di cose diverse tra loro. Grazie ai viaggi della Fania All-Stars, il più grande gruppo latino in cui militavano i maggiori esponenti, la salsa diventa un genere musicale facilmente commerciabile pronta a conquistare l'America Latina prima e il mondo intero poi. Tutti brani della raccolta sono di altissima qualità, ballabili e ascoltabili insieme, con il caratteristico equilibrio tra sezione ritmica e fiati mantenuto da piano e basso. La scelta di inserire figure leggendarie che hanno fatto la storia come Tito Puente, Celia Cruz, Wille Colon, Ray Barretto, direttore artistico della Fania Records, affiancati da nomi meno conosciuti come Latin Tempo, Cabrerita, Julio Castro y Orquesta Masacre, Rafi Val y La Diferente, introduce alla salsa i curiosi che vogliono avvicinarsi al genere e interessa gli appassionati portandoli alla scoperta di gruppi mai sentiti. Arianna Conforto