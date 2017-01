Il testamento di Obama sulle rinnovabili, pubblicato su Science

“I believe the trend toward clean energy is irreversible”. Credo che il passaggio verso l’energia pulita sia irreversibile, così scrive il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel saggio The irreversible momentum of clean energy pubblicato sulla rivista scientifica Science con cui lascia una sorta di testamento al suo successore Donald Trump, notoriamente scettico nei confronti delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti climatici.

Crescono le economie e calano le emissioni

"i dati dell’economia statunitense abbiano ampiamente dimostrato che la mitigazione dei gas serra non sia in conflitto con la crescita economica, al contrario può spingere l’efficienza, la produttività e l’innovazione".

"i danni economici legati a un aumento delle temperature medie globali di 4°C rispetto ai livelli preindustriali possono attestarsi attorno al 4-5% del pil mondiale entro il 2100 che, tradotto per gli Stati Uniti significa una perdita per le entrate federali di circa 340-690 miliardi di dollari l’anno".

Ridurre le emissioni è economicamente conveniente

"politiche che continuino a incoraggiare il business del risparmio, attraverso una riduzione degli sprechi di energia, potrebbero pagare un dividendo assai maggiore e avere una logica economica molto più solida rispetto a continuare a erogare i circa 5 miliardi di dollari l'anno di sussidi federali ai combustibili fossili, una distorsione di mercato che dovrebbe essere corretta”.

Il settore energetico rivoluzionato dalle rinnovabili

"il costo dell’elettricità prodotta con rinnovabili è crollato drammaticamente tra il 2008 e il 2015: l’eolico è calato del 41 per cento, il fotovoltaico residenziale del 54 per cento, mentre i grandi impianti fotovoltaici sono calati del 64 per cento. Dati che fanno le rinnovabili competitive rispetto alle fossili, anche senza incentivi".

L’onda inarrestabile della lotta contro i cambiamenti climatici

La volata finale di Obama sulle rinnovabili

“Grazie a una grande quantità di dati scientifici – scrive Obama nelle sue conclusioni - è da parecchio tempo che sappiamo che l’urgenza di agire per mitigare il cambiamento climatico è reale e non può essere ignorata. Negli ultimi anni abbiamo visto come sia altrettanto chiaro che convenga economicamente agire subito rispetto a non agire”.

“Nonostante l'incertezza politica che abbiamo davanti – continua Obama -, rimango convinto che nessuna nazione sia più adatta degli Stati Uniti ad affrontare la sfida del cambiamento climatico e a cogliere i beneficidi un futuro low carbon. Partecipare al processo di Parigi è un grande beneficio tanto per il popolo americano, quanto per la comunità internazionale”.