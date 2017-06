Oberholz mountain hut, il nuovo rifugio sostenibile a 2mila metri sulle Dolomiti

Il rifugio Oberholz nella località sciistica di Obereggen, in provincia di Bolzano, è uno fra i più recenti e riusciti esempi di architettura in alta quota realizzati in Italia. Il progetto, firmato da Peter Pichler architecture in collaborazione con Pavol Mikolajcak, è frutto di un concorso di progettazione bandito da Obereggen Ag, società attiva nella gestione di diverse strutture turistiche e impianti di risalita in Alto Adige, fra le quali la seggiovia adiacente al nuovo rifugio.

Un capolavoro di design a oltre 2mila metri di altitudine

La struttura e l’utilizzo di materiali ecosostenibili

I rifugi ecosostenibili e innovativi ad alta quota in Italia