Obesità, l’affetto che cerchiamo nel cibo

Spesso i nostri figli ereditano dall'ambiente familiare e sociale abitudini alimentari errate, ma talvolta cercano nel cibo l'affetto e la compagnia, di cui sentono la mancanza. Negli Stati Uniti è diventata un'emergenza sanitaria: l'obesità affligge quasi un quarto dei bambini in età scolare. Uno su dieci ha problemi di sovrappeso molto seri, che pregiudicano in modo pesante le sue prospettive di vita. Malgrado in Italia le cifre non siano ancora così allarmanti, l'obesità infantile rappresenta uno dei disturbi pediatrici più diffusi. Si definisce obeso, se il peso del bambino supera del 20 per cento quello "ideale". Quest'ultimo viene calcolato con una specifica formula, che considera l'età, il sesso e l'altezza. Si parla di obesità grave, invece, quando i chili di troppo oltrepassano il peso "ideale" del 40 per cento. Una dieta ricca di grassi e allo stesso tempo scarsa di fibre, la tendenza a una vita sedentaria, complici tv e videogiochi possono essere elementi determinanti nella genesi dell'obesità. Spesso questi bambini vengono lasciati troppo soli e il cibo diventa un surrogato della compagnia delle persone care. Il sovrappeso, una volta stabilizzatosi, non solo è difficile da correggere, ma, cosa ancor più grave, fa sì che anche un normale apporto calorico risulti eccessivo rispetto alle capacità metaboliche dell'organismo. Le conseguenze dell'obesità infantile sono sia immediate che a lunga scadenza. Tra le prime si riscontrano complicanze ortopediche, legate al carico eccessivo sopportato dalla struttura muscolo-scheletrica e delle funzioni respiratorie. Ma l'eccesso ponderale rappresenta soprattutto un fattore di rischio per il futuro della salute del bambino: è statisticamente accertato che una volta adulti avranno maggiori probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Oltre a ciò, l'obesità infantile, forse ancor più di quella degli adulti, comporta seri problemi di accettazione della propria immagine corporea. Il "ciccione", infatti, è spesso bersaglio di scherzi e prese in giro da parte dei compagni, elementi che nella delicata fase della crescita, possono diventare fonte di complessi e problemi psicologici, che si trascinano nell'età adulta. Roberta Folatti