Occhi: cure di riguardo

Negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia mancano i controlli fondamentali per correggere precocemente il deficit dell'occhio. Nell'età adulta i momenti cruciali per la salute degli occhi sono almeno due: 40 e 65 anni. A 40 anni di disporre di una vista approfondita è importante ma è proprio in questo momento che subentra la perdita della funzionalità dell'apparato accomodativo. In parole più semplici diventa difficile passare dalla visione larga di una stanza a quella dei piccoli caratteri della carta stampata o del computer. Dopo i 45 anni molte persone hanno bisogno di lenti per vedere bene da vicino, per leggere e per scrivere. Ed è proprio a questa età che può manifestarsi il glaucoma ossia un aumento della pressione endo oculare. Lo chiamano il ladro silenzioso poiché manifesta scarsa sintomatologia ma ruba il potere visivo. Dopo i 65 anni sono i disturbi vascolari soprattutto l'aterosclerosi e complicanze legate a malattie più generali come ipertensione o diabete, a compromettere la vista. La visita a questo punto dovrebbe essere annuale. Ecco alcune regole di buona prevenzione: 1) fino ai 40 anni è sufficiente una visita ogni tre-quattro anni. Dopo i quarant'anni meglio un controllo biennale che diventerà annuale dopo i 65 anni. I bambini devono essere sottoposti a controllo oculistico fin dall'asilo nido. 2) Mai leggere o scrivere con luce scarsa. La luce deve essere diretta sul testo ma nella stanza deve essere presente un'illuminazione di fondo. 3) Il computer non è dannoso o ogni 2 h circa è necessaria una pausa di riposo di almeno 10-15 min. Non abusare delle lenti a contatto che vanno indossate al massimo per 8-10 h al giorno. Il loro abuso può portare a fenomeni di intolleranza e di allergia e a irritazione della membrana congiuntivo. 4) Una sana alimentazione è fondamentale per la salute degli occhi: le proteine di origine vegetale devono essere preferite alla carne rossa e agli insaccati, via libera per frutta e verdura e cartellino rosso per dolci e zuccheri semplici. È benvenuto invece un bicchiere di vino rosso perché contiene sostanze che aiutano la circolazione periferica. Fra i veri alleati della nostra vista troviamo i coloratissimi frutti di bosco che aiutano il microcircolo: ribes, lamponi, more e soprattutto mirtilli. Un piccolo aiuto molto utile per i genitori: se è difficile servire le zucchine ai bimbi è invece molto semplice ingolosirli con i mirtilli.