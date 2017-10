Occhiaie: come prevenirle e minimizzarle con metodi naturali

Le cause delle occhiaie, quel brutto inestetismo che fa apparire in nostro sguardo spento e stanco, possono essere molte: prima di tutto l’ereditarietà, ma anche lo stress, l’iperlavoro (soprattutto se comporta di trascorrere ore davanti al computer), la mancanza di riposo, ma anche un’alimentazione disordinata. Inoltre, l’età non fa altro che aggravare la situazione, perché la pelle si assottiglia e il colore blu – viola tipico di questo "disturbo" diventa più visibile, come in trasparenza, col tempo che passa.

Occhiaie: migliorare dove è possibile

I rimedi naturali per le occhiaie