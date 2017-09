Occhio al falso cioccolato

Attenzione al falso cioccolato . In Italia, se nel cremino ci sono grassi vegetali, è obbligatorio scrivere sulla confezione che si tratta non proprio di cioccolato puro con burro di cacao, ma di "surrogato" di cioccolato. O - era obbligatorio. Invece, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, le sostanze vegetali diverse dal burro di cacao "non modificano la natura del cioccolato stesso". L'Italia e la Spagna avevano imposto a quei prodotti al cacao che non usano burro di cacao ma grassi vegetali (una specie di margarina di cioccolato) il nome di "surrogati di cioccolato". Denominazione che, secondo Bruxelles, impedisce la libera circolazione delle merci e sottopone i produttori a spese eccessive di confezionamento. Nell'Unione Europea, la produzione di cioccolato è regolamentata da una direttiva del 1973, che fissa il contenuto minimo di burro di cacao, e da una seconda direttiva, varata nel 2000 ma che entrerà in vigore a giugno, che autorizza l'aggiunta di sostanze grasse vegetali fino ad un massimo del 5%. Proprio su questa direttiva s'era scatenata un'ondata di proteste, perché il sospetto è che potesse consentire ai produttori addirittura l'uso di grassi transgenici. Secondo la UE, per tutelare i consumatori è sufficiente l'indicazione sull'etichettatura: "contiene grassi di sostituzione".