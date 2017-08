Il 20 gennaio è il Museum selfie day

"Vietato scattare fotografie, con o senza flash". Quante volte, entrando in un museo, avete notato questo cartello? Oggi scordatevelo: è il Museum selfie day. In realtà nei musei italiani è possibile scattare foto liberamente già dal 1 giugno 2014, grazie al decreto culturale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, che prevede la possibilità di "scattare liberamente foto nei musei per uso personale e comunque senza scopo di lucro". Cos'è il Museum selfie day Si tratta di un'iniziativa nata appositamente per i social network, in particolare per Twitter e Instagram, che ha l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico favorendo una fruizione divertente dell'arte, dell'archeologia, della scienza, della fotografia... insomma, di tutto ciò che viene esposto in un museo. La parola stessa, museo, che nel nostro Paese sa di stantio, vecchio, ammuffito e polveroso, con questa iniziativa vuole diventare sinonimo di divertente, giocoso, allegro, simpatico, attuale.