Oggi più che mai dignità per tutte le donne

Il coraggio di essere autentiche e la determinazione di non abbandonare la nostra integrità. LifeGate vuole festeggiare l'8 marzo così. Con allegria. Una giornata non femminista, ma tutta al femminile. Un omaggio con voci, suoni e parole. Alla radio brani di artiste di oggi e di ieri per dare in questo giorno ancora più spazio all'anima rosa della musica e un'informazione condotta dalla redazione femminile. Abbiamo chiesto a protagoniste del nostro tempo di portare la loro testimonianza. Si sono raccontate, ci hanno regalato le loro esperienze, i pensieri, anche le fragilità. Hanno tutte posizioni di prestigio in campi differenti e lottano ogni giorno per i valori in cui credono, ognuna con il proprio modo di essere donna. Rappresentano l'orgoglio di tutte. E con gioia vogliamo condividere questa giornata con tutti gli uomini che sanno amare ciò che siamo. Si raccontano... Anna Gastel, presidente del FAI Lombardia "La femminilità è un grandissimo valore, come la mascolinità. Una femminilità non da rotocalco, ma che deve tener conto della propria dignità, non mascolinizzandosi per arrivare alla meta, ma mantenendo le proprie caratteristiche, anzi esaltandole al massimo"... Ascolta l'intervista integrale Barbara Stefanelli, vicedirettore Corriere della Sera "Cercavo di dimostrare di poter fare le stesse cose degli uomini, allo stesso modo. Col tempo, con la maternità, mi sono resa conto che invece esiste una complementarietà nei linguaggi, nello sguardo. Che permette a un giornale di offrire un'informazione migliore"... Ascolta l'intervista integrale Caterina Caselli, produttrice discografica "Essere donna è stato un privilegio... Ci sono stati momenti in cui ho sofferto, momenti di scoramento, quando ho smesso di cantare, ho avuto un bambino... Ma sono sempre riuscita a ritrovare dentro di me l'insegnamento di mia madre: 'guardati indietro'"... Ascolta l'intervista integrale Cecilia Strada, presidente di Emergency "In Emergency abbiamo una donna a dirigere il centro di cardiochirurgia a Khartoum, a dirigere l'ospedale in Afghanistan, il centro chirurgico pediatrico in Sierra Leone, fino a poco fa era una donna a dirigere l'ospedale in Cambogia"... Ascolta l'intervista integrale Marina Salamon, imprenditrice "Il valore è costruire. Il fatto di costruire delle aziende su misura delle donne, dove i capi sono in gran parte donne e generalmente socie, fa vivere fino in fondo l'azienda come se fosse loro. Da noi esiste la condivisione da subito"... Ascolta l'intervista integrale Martina Mazzotta, head curator Fondazione Antonio Mazzotta "Soprattutto in Italia negli ultimi tempi si tende a essere molto Venere e poco Minerva e poco Giunone. C'è molta femminilità e poco essere donna nel senso più completo che denota l'universo femminile"... Ascolta l'intervista integrale Milena Gabanelli, Report "C'è una questione femminile aperta in Italia? Certamente sì. Siamo il sud del mondo, e a sud del mondo le donne rappresentano... una cosa molto precisa. Questa mentalità è sempre latente, un approccio con cui dobbiamo fare i conti. Dopodiché"... Ascolta l'intervista integrale