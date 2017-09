OGM e sicurezza: le ultime proposte

Ecco, riassunti, i punti fondamentali di una proposta che si prefigge di regolamentare uno dei settori più "a rischio" per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Tracciabilità: un codice identificherà il tipo di modifica genetica subita da qualsiasi Ogm prodotto o importato. La Commissione europea terrà un registro degli Ogm da consultare in caso di eventuali problemi. Etichettatura: gli operatori del transgenico saranno tenuti a comunicare l'origine del prodotto in ogni suo passaggio, fino all'etichettatura del prodotto finale. Quindi, anche se la presenza di Dna o di proteine ottenute da modificazione non sarà individuabile, l'etichettatura del prodotto trasformato sarà comunque obbligatoria . In pratica, anche tutti i derivati e gli oli provenienti da materie prime Ogm, come ad esempio lecitina e olio di soia, amido di mais e così via, largamente utilizzati dall'industria alimentare, saranno etichettati come ingredienti Ogm a tutti gli effetti. La proposta, però, non prevede l'obbligo di etichettatura per gli animali alimentati con mangimi OGM e per tutti quei prodotti che, contaminati accidentalmente, presentino un contenuto di OGM non superiore alla "soglia di tolleranza" dell'1%. Valutazione del rischio: per ogni concessione di autorizzazione, a decidere sarà la futura Agenzia per la sicurezza alimentare europea, che si occuperà centralmente della valutazione del rischio. Non saranno più possibili decisioni delle singole nazioni. Autorizzazioni: vendita e coltivazione di OGM facilitate dalla formula "una sola chiave per porta". Con un'unica domanda sarà infatti possibile disseminare e utilizzare negli alimenti gli Ogm, su tutto il territorio comunitario. La nuova normativa, prima di essere definitivamente adottata, dovrà passare al vaglio dei governi dell'Unione e del Parlamento Europeo. Le critiche degli ambientalisti non mancano. Riguardano sia l'esenzione dall'etichettatura degli animali allevati con mangimi OGM, che la soglia di tolleranza alla presenza accidentale di Ogm anche per le sementi. Secondo quanto affermato da Greenpeace, organismi viventi come le sementi porterebbe ben presto al dilagare della contaminazione genetica, imponendo l'innalzamento della soglia di tolleranza. La contaminazione, a quel punto, danneggerebbe in modo irreversibile la biodiversità. In Canada, ad esempio, la colza Ogm è ormai comparsa come infestante in numerosi campi incolti, probabilmente diffusa dalle feci del bestiame. Resistente a qualsiasi pesticida, la colza Ogm sta diventando una piaga per l'agricoltura canadese, tant'è che l'azienda responsabile della modificazione, e detentrice del brevetto, si è resa disponibile a fornire, a chi ne faccia richiesta, una squadra di uomini per estirpare a mano la pianta. Paola Magni