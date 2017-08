OGM, fiducia sottoterra

Le coltivazioni di piante OGM nel mondo sono concentrate per il 96 per cento in dieci paesi industrializzati, mentre il restante 4 per cento è ripartito in 19 paesi. Tra questi ci sono anche otto stati europei che nel 2010 hanno usato sementi OGM su un totale di 100 mila ettari. Sono i dati emersi dal seminario del Barilla Center for Food Nutrition, centro di ricerca sull'alimentazione, tenutosi il 20 luglio a Milano. Tra i vari ospiti in collegamento in videoconferenza c'era anche Vandana Shiva, la direttrice dell'istituto di ricerca indiano Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy. "Più si intensifica la biodiversità, più si produce economia e sviluppo. Potremmo nutrire due Indie se intensifichiamo la biodiversità in agricoltura", ha affermato la scienziata indiana aggiungendo che "la monocultura su grande scala è sbagliata, e ora è un modello che è entrato in crisi. Se non passiamo all'agricoltura dei piccoli agricoltori ci saranno nuove crisi". A conferma delle sue parole anche un sondaggio che evidenzia come la fiducia dei cittadini europei verso le colture transgeniche sia drasticamente calata negli ultimi 5 anni. In Italia è passata dal 42 per cento del 2005 al 24 per cento del 2010. Analogo calo si è avuto in Spagna (dal 53 per cento al 35 per cento), Portogallo e Francia.