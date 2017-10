OGM, in Friuli torna la legalità

Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone si è espresso per la distruzione del raccolto del campo di mais OGM e ha stabilito una multa di 25 mila euro per il suo responsabile. Si è, così, scritta la parola fine alla situazione di stallo che durava ormai da diversi mesi. Il campo friulano, infatti, non aveva l'autorizzazione per la semina prevista dal decreto legislativo numero 212 del 24 aprile 2001 a cui va aggiunto il decreto firmato lo scorso aprile dai ministri di agricoltura, salute e ambiente che vieta espressamente di coltivare mais geneticamente modificato del tipo MON810 in Friuli-Venezia Giulia. Grande soddisfazione è stata espressa da Federica Ferrario, responsabile della campagna OGM di Greenpeace: "Finalmente si riporta la legalità in Friuli e si pone fine a questa incomprensibile dilazione dei tempi". Greenpeace ha anche chiesto che venga effettuata un'attenta stima dei danni legati a questo episodio. Danni che non devono ricadere sugli agricoltori onesti o sugli Enti pubblici del territorio. Il provvedimento del GIP è arrivato il giorno dopo la scelta del ministro delle Politiche Agricole, Giancarlo Galan, di delegare all'Unione europea le decisioni sulla coltivazione degli organismi geneticamente modificati su suolo italiano. Scelta che aveva portato la task force per una "Italia libera da OGM" composta da 27 organizzazioni del mondo produttivo, del consumo e dell'ambiente a chiedere al ministro di assumere una posizione chiara. Secondo il comitato, "è ben diversa la posizione di chi, come la Francia e la Germania, si appella ad una decisione europea avendo già scelto il no alla coltivazione del mais transgenico da chi come Galan, non avendo il coraggio di dire la sua, spera che l'Europa decida anche per l'Italia".