Gene non identificato isolato negli Ogm

Il Centro di ricerca agricola di Malle, in Belgio, ha isolato un frammento di Dna sconosciuto nella soia transgenica Round up: lo afferma Libération. La notizia, diffusa da Greepeace, riguarda il ritrovamento di un gene sconosciuto, estraneo alla modificazione voluta dalla multinazionale produttrice e inesistente nella pianta originaria. Secondo gli studiosi belgi, il gene non identificato sarebbe apparso come riparazione naturale della pianta alla modifica subita. L'episodio riporta l'attenzione dei consumatori sul problema delle mutazioni spontanee degli OGM, delle quali non si conoscono gli effetti sulla salute e sull'ambiente.