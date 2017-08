OGM: possiamo conviverci?

Entro questa settimana il governo dovrebbe presentare un decreto legge che prevede la coesistenza di colture Ogm e "libere da Ogm". Il decreto legge dovrebbe garantire, secondo le parole del ministro delle Politiche Agricole Gianni Alemanno, "la libertà di scelta di consumatori e produttori e le sementi pure dalla contaminazione". "Senza una legge - conclude Alemanno - ci sarebbe uno scontro... La tolleranza zero non reggerebbe a lungo". L'annuncio del ministro va dunque nella direzione della coesistenza tra coltivazioni transgeniche e non (cioè bio e tradizionali). In campi vicini si potrà, forse, coltivare OGM accanto a cereali tradizionali, destinati al consumo umano. E' proprio la direzione indicata dall'UE: Bruxelles infatti ritiene che trovare il modo di far coesistere i due tipi di coltivazioni sia una priorità. No, rispondono alcuni politici. Da più parti si chiede che tutta l'Italia sia libera da piantagioni Ogm e c'è contrarietà a ogni forma di coesistenza. "Il modello produttivo italiano deve rimanere legato alle sue specificità e tipicità. Non deve essere inquinato dalla monocoltura standardizzata degli OGM". E il responsabile agricoltura di un partito d'opposizione sottolinea: "Non è poi necessario un Ddl sulla coesistenza: l'UE lo 'raccomanda', non c'è vincolo giuridico. Nessuno scarichi responsabilità". No, rispondono le regioni. E' a livello locale che le resistenze si fanno dure. Lo stesso Alemanno ha riscontrato un'inaspettata "intransigenza" nei presidenti di molte regioni italiane, e ricordiamo che in Italia, dove il Ministero dell'Agricoltura è stato soppresso da un referendum, le competenze in materia sono state trasferite proprio alle regioni. E dieci regioni europee hanno anche sfidato la Commissione UE, rivendicando il diritto di proibire sul proprio territorio la coltivazione di piante OGM. Toscana e Alta Austria si sono fatte promotrici del ricorso presso il Tribunale di prima istanza della Corte europea di Giustizia, contro la Commissione che aveva deciso di non consentire la messa al bando delle coltivazioni biotech, e hanno aderito per l'Italia Toscana e Marche, poi l'Alta Austria, le francesi Aquitania e Limousin, i Paesi Baschi spagnoli, il Galles, la regione di Salisburgo, lo Schleesiwing-Holstein in Germania e la Tracia in Grecia. Protesta anche un intero Stato, l'Austria, che nel settembre 2003 s'è vista bocciare la richiesta di rifiutarsi di importare e coltivare OGM, in base all'articolo 95(5) del Trattato CE (secondo cui uno Stato membro può derogare dalle misure d'armonizzazione delle leggi in caso che emergano nuove prove scientifiche o per particolari e specifiche condizioni dello Stato). No, rispondono le associazioni di consumatori. Un secco 'no' alla possibilità di coesistenza tra campi OGM e OGM-free è arrivata dall'Intesa dei Consumatori. "La simultaneità tra agricoltura tradizionale biologica e transgenica è assolutamente da evitare". "Con la coesistenza ? dichiara l'Intesa - vi è il rischio che in poco tempo i campi non-OGM siano contaminati da sementi transgeniche, con un effetto domino che trasformerebbe l'intera agricoltura italiana". "Il rischio è di penalizzare pesantemente la qualità delle produzioni nazionali e a tutto svantaggio dei consumatori, creando incertezza e caos". No, rispondono le associazioni ambientaliste. Che richiedono un referendum, tolleranza zero nella contaminazione da Ogm nelle sementi convenzionali e biologiche, sistema di controlli adeguato e provvedimenti che dichiarino Ogm-free i territori comunali, provinciali e regionali. Sono le richieste degli Stati Generali della coalizione "Liberi da Ogm", composta da forze politiche e istituzionali bipartisan, associazioni di categoria del mondo agricolo, industriale e della distribuzione della filiera agroalimentare,consumatori,associazioni ambientaliste,Regioni, riunitesi a Roma il 5 novembre. Vediamo un po', invece, risponde il Vaticano. Nel dibattito sugli organismi geneticamente modificati "la posta in gioco è alta e delicata" e tutti, Santa Sede compresa, sono soggetti a "pressioni diversificate e incompatibili". Così il card. Martino, presidente del Pontificio consiglio per la giustizia e la pace, ha spiegato le ragioni del seminario di due giorni sugli Ogm, voluto dal Vaticano. Scienziati di livello internazionale si confrontano sulla problematica relativa agli Ogm, e "i dati raccolti potranno servire ad aiutare un discernimento etico e pastorale". Il Vaticano infatti ha convocato un convegno a porte chiuse, cui partecipano 40 esperti provenienti da tutto il mondo, India e Cina compresi.Servirà a chiarire se i cibi biotecnologici sono una vera risorsa per sconfiggere la fame nel mondo, quindi una speranza per l'intera umanità, oppure una minaccia per tutto il creato. Quattro i filoni del dibattito: ricerca scientifica, alimentazione e commercio, sicurezza ambientale e sanità, prospettive etiche. La posizione del Vaticano è stata fino ad oggi di grande prudenza. Molti 'no'. Troppi 'forse'. Troppi rischi? Stefano Carnazzi