Ogm: niente soldi alla ricercatrice “scomoda”

Dal 2002 Manuela Malatesta non riceve più finanziamenti dalle sue ricerche - le stesse ricerche per cui fu convocata dalla FAO per far parte della commissione di valutazione degli alimenti Ogm. LifeGate Radio si collega direttamente con Manuela Malatesta. Può spiegarci cosa ha scoperto nella sua ricerca? Inizialmente abbiamo osservato il fegato, e abbiamo trovato alcune modificazioni a carico dei nuclei degli epatociti - gli epatociti sono le cellule principali che compongono il fegato. E queste modificazioni potrebbero essere indice di cattivo o di diverso funzionamento. Avremmo avuto bisogno di più tempo, più indagini per comprendere appieno il significato di queste modificazioni, ma non è stato possibile. Abbiamo rivolto la nostra attenzione al pancreas esocrino - quella parte del pancreas che produce gli enzimi digestivi - e ai testicoli di questi animali. E anche in questi due organi abbiamo riscontrato modificazioni piuttosto importanti. Non macroscopiche: non sono visibili a un'indagine di routine, come un'indagine istologica; sono modificazioni visibili solo usando particolari strumentazioni, come il microscopio elettronico. Non è stupefacente che queste modificazioni non siano state rilevate in indagini di routine come posso supporre siano state fatte dalla stessa Monsanto. Senta ma lei (personalmente), fino ad adesso, che idea si è fatta degli Ogm? Quando cominciai, non avevo nessun tipo di preconcetto. Ho sempre cercato di mantenere un atteggiamento di onestà intellettuale. Valutiamo oggettivamente. Via via che arrivavano i risultati - e vorrei sottolineare che non si evidenziavano danni alla salute dei topi, i topi stanno bene - mostravano però differenze che potrebbero essere segnale di uno stress che questi organi subiscono. E chissà se questo stress, associato ad altri stress di un organismo che vive all'esterno, potrebbero anche avere un significato negativo. Ma tutto questo accanimento, questa opposizione, questo silenzio, la sparizione di molti colleghi intorno a me in seguito all'interesse dei mass-media... Tutto questo mi ha fatto aprire gli occhi. Sicuramente c'è qualcosa che non va. La mia opinione è che ciò che non va, fondamentalmente, in tutta la storia degli Ogm, è che questi siano stati messi in commercio, prima fatti coltivare poi immessi nella catena alimentare senza che fossero fatti controlli da autorità indipendenti. Non è accettabile che la ditta produttrice dica 'il prodotto è buono'; è ovvio, la ditta produttrice non immetterà mai sul mercato qualcosa di immediatamente dannoso alla salute. Sarebbe controproducente, sarebbe da sciocchi. Ma gli effetti a lungo termine, sulla salute, sull'ambiente, sono stati valutati? Il Ministero della Salute non è interessato a queste ricerche? Credo che sia interessato a queste ricerche. Abbiamo provato a contattare alcuni funzionari, ma attendiamo ancora risposta. Ma lei.. ora come ora, li mangerebbe, gli Ogm? (ride) Temo di mangiarli quotidianamente. E inconsapevolmente! Sinceramente, vorrei evitarlo. Che idea s'è fatta, che spiegazione si è data sul motivo per cui s'è creato un vuoto intorno a lei e le sono stati tolti i finanziamenti? Fondamentalmente la paura. E' paura di toccare dei grossi interessi. Ormai queste multinazionali hanno un peso enorme, a livello mondiale. Quindi, la paura è 'oddio, mi metto contro questi grossi interessi, mi schiacciano'. In fondo, un po' quello che è successo a me... Io non ho subito la sorte dei due ricercatori inglesi, Pusztai e Ewan, che hanno perduto il loro posto di lavoro. Probabilmente ora si adotta di più la tattica del silenzio. Paola Magni Claudio Vigolo