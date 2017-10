OGM: una libreria piena

Un libro dal titolo un po' lungo, una serata di pioggia, un tema scottante e siglato di diffidenza, gli OGM; un parterre di relatori prestigiosi ma noti presso un pubblico già informato, meno per un lettore comune. Le premesse erano quelle di una tranquilla presentazione di un libro nella piccola saletta della libreria Feltrinelli di via Manzoni. Sorpresa. I due piani dei locali della libreria si sono colmati di persone, una ressa imprevedibile. Sorpresa. Dagli interventi dei relatori, invitati da Fabrizia Pratesi e Giulia Maria Crespi, scaturiscono applausi. Jean Pierre Berlan, primo studioso di agronomia in Francia, parla di "chimere genetiche brevettate" che segnano l'assalto finale delle industrie agrochimiche e biotech alla vita. Gianni Tamino dà una valutazione di tutti i rischi dell'introduzione di OGM nel mondo: per l'ambiente, la salute umana, degli animali, ma anche in termini culturali, sociali, economici. Cioè, di diritti umani e dei democrazia: "il rischio di perdere qualunque di possibilità di controllo sul futuro dell'alimentazione". Sergio Francardo, autore di I semi del futuro, riflessioni di un medico sui cibi transgenici, ha citato esempi concreti: "La transgenesi non risolve il problema. Prendiamo il golden rice. Quando si somministra beta-carotene di sintesi, studi clinici lo confermano, si cura lo 0% dei casi di eritemi solari. Ma quando prescrivo ai miei pazienti succo di carota biodinamico, il 100% guarisce! E' il complesso di nutrienti che cura: non è con la vitamina A transgenica che risolveremo il problema della malnutrizione, fame nel mondo, della carenza di vitamine...". "E con la diffusione di piante transgeniche - rincara la dose - e con i pollini nell'aria, chi è medico lo sa e si prepara, avremo sempre più allergie, e già oggi vi sono in Italia centinaia di allergici totali, che sono ormai handicappati, il cui sistema immunitario, che è un sistema di riconoscimento, non riconosce più a!". Simone Vieri, Capo Ufficio studi del Ministero delle politiche agricole, ha concluso con un lungo intervento, significativo anche perché ha recato i saluti - e l'orientamento - del ministro dell'Agricoltura, Gianni Alemanno. Doveva essere incentrato su "un bilancio degli OGM nel mondo". E' invece stato una "guida a come impedire che gli OGM arrivino in Italia"! "52 milioni di ettari nel mondo sono coltivati a OGM - ha esordito -. Sono tanti, nel mondo. Ma sono in pochi Paesi. Paesi con sistemi agrari molto diversi dal nostro. 42 milioni sono negli USA: ma lì sono solo il 4% del terreno agricolo complessivo, e per questo, lì, per le ampie distanze, l'agricoltura biologica americana può prevedere la 'tolleranza zero'. In Cina, che si dice essere 'la nuova frontiera degli OGM': 2 milioni 800mila ettari, lo 0,3% della superficie agricola del Paese. Come se coltivassimo in Italia due o tre orti a transgenico: non ci preoccuperemmo così tanto... Noi abbiamo un sistema agrario ove gli OGM non sono possibili. Non si può coesistere. La superficie media delle aziende agricole è 5 ettari, vi sono situazioni orografiche e microclimatiche particolari, e, peculiarmente in Europa, abbiamo un terreno molto argilloso: colloidi in cui, è dimostrato da studi, frammenti di DNA si aggrappano e permangono nel tempo!" Poi Vieri ha comparato la logica delle industrie biotech a quella degli "imperi coloniali", e indicato quali baluardi abbiamo a nostra difesa. "Come ci si può opporre? Può opporsi solo la politica. Non la scienza. Questa è una tecnologia sviluppata solo dai privati, e gli unici che se ne occupano sono gli scienziati pagati dagli stessi produttori. La politica deve opporsi sanando un conflitto di interessi gravissimo. Inoltre, è esplicita volontà di queste aziende introdurre semi contaminati. Ma in Italia abbiamo un'ottima legge sementiera. Finché ci sarà questa legge, avremo semi non contaminati. Al Ministero facciamo tutti gli anni controlli; e se si trovano semi OGM significa che i controlli funzionano. Per quanto riguarda la coesistenza (tra OGM e non), il Ministero ha preparato un decreto trasmesso formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2003. E da allora lì giace..." Un ultimo spunto, dalla causa intentata al WTO contro l'Europa dagli USA. "Noi non pretendiamo che gli USA smettano di coltivare OGM. Allo stesso modo loro non dovrebbero obbligarci a importarli". Un principio di reciprocità. Insomma, gli OGM: per non essere obbligati a mangiarne, siamo almeno obbligati a informarci... Stefano Carnazzi