Oleoliti dalle molte proprietà

Impariamo a conoscere gli oleoliti per beneficiare a pieno delle loro proprietà lenitive, cicatrizzanti e rivitalizzanti. Utili anche per contrastare i segni del tempo e come protezione dagli effetti nocivi del sole. Esistono diversi tipi di oleolito, dipende dalle erbe o spezie utilizzate per la preparazione. Si possono acquistare in erboristeria oppure produrli artigianalmente, con facilità, e una volta pronti possono durare fino a due anni. Si usano olii vegetali di oliva o di semi. Gli oleoliti sono da utilizzare da soli o anche come ingrediente base di molte ricette cosmetiche. Vanno tenuti al buio, lontano da fonti di calore.

Come prepare gli oleoliti

Oleolito di Calendula

Ingredienti per circa mezzo litro di oleolito

100 gr di capolini di calendula secchi

mezzo litro di olio extravergine di oliva.

Oleolito di camomilla

Ingredienti per circa mezzo litro di oleolito

100 g di capolini di camomilla secchi

mezzo litro di olio extravergine di oliva.

Oleolito di iperico

Ingredienti per circa mezzo litro di oleolito

2 tazze colme di cimette fiorite di iperico da utilizzare fresco (raccolta a luglio)

mezzo litro di olio extravergine di oliva.

Oleolito di curcuma

Ingredienti per circa mezzo litro di oleolito

Mezzo litro di olio di sesamo spremuto a freddo

3 cucchiai di curcuma in polvere.

Tratto dal libro: Francesca Marotta,Cosmesi naturale in pratica, tecniche nuove