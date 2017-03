Olio: una notizia buona, una cattiva.

La buona notizia. Riceviamo da Cacao: "L'olio extravergine d'oliva fa bene". Giova ripeterlo. "Ricercatori dell'università di Barcellona, in Spagna, hanno condotto una ricerca clinica per studiare 'dal vivo' gli effetti sulla salute dell'olio d'oliva extravergine. Si riconferma che è ricco di antiossidanti che contrastano l'azione dannosa del colesterolo 'cattivo' sulle arterie. Il consiglio degli esperti è di consumarne almeno due cucchiai al giorno". Repetita juvant: non solo alle arterie, ma, ricco com'è di tocoferolo (vitamina E), fa bene a tutto l'organismo, al gusto, all'olfatto, al nostro umore, al piacere della tavola. Al nostro cuore. La cattiva notizia. Monsanto ammette distribuzione d'olio OGM non autorizzato. Dall'ASCA: La Monsanto ammette che, negli ultimi tre anni, il suo olio di colza transgenica potrebbe essere stato contaminato da materiale genetico che non aveva ricevuto alcuna approvazione dalle autorità statunitensi. Lo rende noto il "Wall Street Journal" con una notizia rilanciata oggi da Greenpeace che sottolinea come "questa non sia altro che la verifica di uno dei rischi denunciati da tempo". Per questo l'associazione ambientalista "chiede alla Commissione Europea ed agli stati membri di effettuare subito un'indagine sull'accaduto e assicurarsi che i prodotti a base di olio di colza contaminato siano ritirati dal mercato". "E' necessario che l'Unione Europea sospenda tutte le richieste di autorizzazioni per sperimentazione e commericalizzazione di colza OGM" afferma Luca Colombo, responsabile campagna OGM di Greenpeace. Recentemente l'Agenzia europea per l'ambiente, in un rapporto, aveva evidenziato come proprio i campi di colza fossero ad alto rischio di impollinazione incrociata, un rischio ancora piu' grave in Italia per la grande varietà di parentali di questa pianta. "Non è il primo, né l'ultimo caso di una multinazionale del biotech che non riesce a controllare quello che puo' uscire dal laboratorio e quello che non deve assolutamente uscire - continua Colombo - dobbiamo fermare l'inquinamento genetico e le nostre navi continueranno a bloccare l'importazione di soia e mais ogm per questa ragione".