Olli, il primo bus elettrico stampato in 3D a guida autonoma

Potrebbe essere questo il futuro del trasporto pubblico, almeno così se l'è immaginato Local Motors, azienda basata in Arizona, già famosa per costruire una delle prime auto stampate in 3D. Piccole navette ad alimentazione elettrica, a guida autonoma ed equipaggiate con l'intelligenza artificiale di Ibm.

Olli risponde alle nostre domande