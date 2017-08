Omeopatia pediatrica

I bambini, neonati e non, ci sembrano così vulnerabili e delicati che l'idea di poterli curare efficacemente senza turbare il delicato equilibrio del loro giovane organismo ci solleva da molte ansie. La medicina omeopatica interviene in modo rispettoso e innocuo per l'organismo e poiché tiene in grande considerazione il rapporto tra genitori e figli, concepito come la fonte primaria del benessere infantile, molte volte cura entrambi contemporaneamente, così da porre le basi per uno sviluppo felice e salutare. Non stupitevi, dunque, se il medico omeopatico per guarire vostro figlio, vi chiederà di sottoporvi a vostra volta alle sue cure. L'omeopatia si dimostra una medicina molto adatta a rispondere alle sfide sia fisiche sia emotive imposte dalla nostra società, proprio per la sua abilità nel curare entrambi questi aspetti. Tutti noi sappiamo come i bambini dell'occidente industrializzato siano sottoposti fin dalla più tenera età a stress notevoli. Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, alla frenesia di corsi e interessi da frequentare, agli impegni scolastici, alle ansie provocate dagli instabili rapporti tra i genitori, da un'aggressività sempre più diffusa anche a scuola, espressa dal fenomeno del "bullismo". I genitori a volte percepiscono, senza però ben individuarli, alcuni cambiamenti nel carattere dei propri figli, alterazioni che nel tempo spesso hanno per conseguenza malattie conclamate. È alla identificazione di questi cambiamenti che l'omeopatia riserva molta della sua attenzione, ponendo le basi per la diagnosi e la terapia. Altro valore della medicina omeopatica, che inserito nel quadro dello sviluppo infantile assume un'enorme importanza, è la nozione di "terreno", vale a dire le caratteristiche organiche e psicologiche, ereditarie e ambientali, specifiche per ogni individuo. L'idea che il bambino possa essere coltivato, concimato e irrobustito come un terreno è una bella metafora, che chiarisce bene uno dei metodi di approccio dell'omeopatia. Le cure, in tal senso, non si dirigono forzatamente verso il bambino malato, ma anche verso quello apparentemente sano, che agli occhi del medico rivela però delle fragilità strutturali da compensare con apposite cure. Una concimazione, tanto per rimanere nel tema della metafora, che in omeopatia non è intesa come un'aggiunta dall'esterno, ma piuttosto come un recupero di funzionalità interne "impigrite". Un simile lavoro praticato su di un giovane corpo rappresenta una risorsa in fatto di salute e longevità. Licia Borgognone