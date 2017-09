OMS: meglio tornare al latte materno

Un gruppo di ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, guidato da Jeremy Lauer, ha preso in esame i tassi di allattamento in 94 paesi sottosviluppati: dalla ricerca, pubblicata su BMC Medicine, risulta che troppi bebè vengono alimentati con latte formulato anziché allattati al seno, e per questo esposti a malattie che possono portare anche alla morte. Solo 2 bambini su 5 hanno la "fortuna" di crescere esclusivamente con il latte materno, senza aggiunte di latte artificiale. E, dato allarmante, più del 5% non sa nemmeno cosa sia il latte della mamma e viene alimentato esclusivamente con latte artificiale.

Il latte materno è l'unico in grado di proteggere i bambini dalle malattie: a dirlo è la stessa OMS in una sua risoluzione del 2001. Allattare al seno i bambini fino a 6 mesi significa allontanare la malnutrizione, la polmonite e le pericolose malattie veicolate dall'acqua.

Ed è proprio l'acqua il nemico numero uno dei bambini nei paesi poveri: indispensabile per diluire il latte in polvere, può facilmente contaminarlo. E il latte in polvere è così costoso che le madri lo "allungano" più del dovuto con l'acqua, diminuendone il valore nutrivo. E quando il valore nutritivo scende, la malnutrizione sale!

Paola Magni