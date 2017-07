Once – John Carnie

Applauditissimo alle proiezioni italiane del Cinema Ambrosio di Torino l'irlandese Once, di John Carnie, film dalla colonna sonora indie, romantico ed emozionante - sullo sfondo di una Dublino da brividi. Premio del pubblico al Sundance, Oscar per la miglior canzone, miglior film straniero all'Independent Film Festival... Un film che, per quanto ci si sforzi di essere coerenti con la propria virilità, "ti fa ritrovare coi brividi sulla schiena e gli occhi gonfi di lacrime, e sai perfettamente perché" (Soundsblog).