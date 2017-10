Opel Ampera. L’elettrica nata per le lunghe distanze

OpGrazie alla doppia propulsione - un motore elettrico e un generatore a benzina -, l'ultima nata della casa tedesca garantisce oltre 500 km di autonomia. In vendita a novembre nei Paesi del nord Europa, la potremmo vedere girare per le strade italiane il prossimo anno. Il prezzo è quello di una berlina del segmento medio alto: 42.900 euro senza incentivi. Il motore Dalle ultime ricerche ciò più che frena l'utente nell'acquisto di un'auto elettrica è la durata della batterie. D'altronde l'automobile è sinonimo di mobilità e movimento. Senza autonomia, non può esistere la libertà di muoversi. Gli ingegneri di Opel hanno risolto il problema sviluppando il sistema Voltec: un gruppo di batterie agli ioni di litio da 16 kWh, il principale motore di trazione elettrico da 111 kW/150 cv, un motore elettrico da 54 kW/72 cv e un motore benzina 1.4 litri da 63 kW/86 cv, che serve esclusivamente da generatore di elettricità. In questo modo è possibile guidare in modalità elettrica senza il pensiero di aver le batterie da ricaricare, emettendo nel ciclo misto, meno di 40 g/km di CO2. Il Test Drive di LifeGate Ampera è un'auto vera, completa. Quattro posti e bagagliaio ampio - il pacco batterie si trova nel tunnel centrale del veicolo - niente chiavi di accensione e niente cambio manuale. Si accende con un tasto e si guida con il cambio automatico. Una volta accesa è possibile scegliere la modalità di guida dalla plancia centrale tra le quattro disponibili: Normal, Sport, Mountain, Hold-Charge (fondamentale per mantenere la carica delle batterie). Mentre lo schermo del cruscotto ci informa costantemente su consumi, stile di guida e prossima destinazione. I comandi al volante sono comodi, quelli sulla plancia centrale forse troppo sensibili. La guida risulta molto fluida, rilassante ma allo stesso tempo accattivante nelle prestazioni: Ampera accelera da 0 a 100 km in circa 9 secondi e raggiunge una velocità massima di 161 km/h. Con un'accelerazione da 0 a 50 km in soli 3,1 secondi, nel traffico urbano regala delle ottime soddisfazioni. L'abitacolo è comodo e ben isolato dall'esterno e grazie alla funzione Eco del climatizzatore è possibile mantenere la temperatura per noi ideale, ma consumando meno energia possibile. Sullo sfondo due pale eoliche stanno producendo l'energia necessaria per il prossimo viaggio, mentre biciclette dalle forme più strane "sfrecciano" a lato della strada: per una volta non reco danno né all'ambiente, né ai ciclisti, perché mi sto muovendo con un'auto pulita e silenziosa.