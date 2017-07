Opuscolo informativo per conservare meglio gli alimenti

Redatto dal ministero delle Politiche agricole e forestali e dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), l'opuscolo è stato presentato a Roma nel corso di un convegno che celebra la giornata mondiale dell'alimentazione. Sono consigli pratici e utili per conservare correttamente i cibi nel frigorifero o nella dispensa. Le uova? Lasciarle nella confezione d'acquisto e metterle in frigorifero. Quelle rotte inavvertitamente invece, devono essere poste in un contenitore ermetico, pulite dai residui del guscio e cucinate entro 24 ore. Latte e panna sono ancora piu' delicati quindi meglio consumarli entro 2-3 giorni dalla loro apertura, anche quando sono a lunga conservazione. Capitolo pesce: lavarlo e pulirlo prima di metterlo in frigorifero, sempre coperto da una pellicola alimentare. Meglio metterlo in basso, sopra ai cassetti delle verdure.