Ora la carta la si fa con la crusca

Accade spesso negli ultimi tempi. Innovare significa anche trovare nuove vie per riutilizzare prodotti una volta considerati di scarto, rifiuti e trasformarli invece in materie prime. È quanto successo grazie ad una collaborazione tra Favini e Barilla, unite in un team di ricerca e sviluppo, che hanno selezionato il residuo più adatto a diventare fibra cartacea. In pratica viene recuperata dai mulini Barilla la frazione di crusca, derivante dalla macinazione del grano, non più utilizzabile per l’alimentazione. Lo “scarto” viene poi purificato e micronizzato e reso compatibile con il tessuto fibroso della carta.