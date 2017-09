“Organic”: cresce il biologico negli USA

Da un'indagine del National Centre for Public Policy infatti emerge che il 68% degli americani considera gli alimenti biologici più sicuri per l'uomo e per l'ambiente. La crescita del biologico negli USA è confermata anche dalle previsioni dell'Organic Consumer Association, secondo la quale entro il 2010 il 30% dell'agricoltura americana sarà biologica. Già dal 1997 questa tendenza dei consumatori era stata messa in evidenza da alcuni sondaggi effettuati dalle multinazionali del transgenico.