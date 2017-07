Porsche. L’orizzonte è ibrido, elettrico e sostenibile

La riduzione delle emissioni inquinanti è, definitivamente, l’orizzonte cui guarda la mobilità a quattro ruote. Un’onda che cresce e ogni giorno acquisisce maggiore forza, tanto da coinvolgere persino quei brand che, sino a una decina d’anni fa, erano concentrati verso obiettivi distanti dal rispetto ambientale. È il caso di Porsche, celebre per le proprie vetture sportive e ora indirizzata non solo verso la prestazione e la tecnologia, come da tradizione, ma anche verso un futuro sostenibile, definito a chiare lettere dal nuovo piano programmatico che spazia dalla tecnica delle vetture allo sfruttamento delle risorse energetiche, dalla ricaduta sociale del mercato del lavoro all’affinamento delle strategie produttive.

Le performance sostenibili di Porsche

Ridurre le emissioni in ogni campo

La futura ammiraglia Porsche sarà elettrica

I costruttori guardano all’ambiente