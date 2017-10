Oroscopo finanziario di agosto 2013

Le orbite che presenta non sono rassicuranti: forma opposizione con Plutone e quadratura con Urano. Giove punta l'indice su queste importanti orbite, che indicano in negativo la mancanza di linee politiche certe che diano forma a leggi che regolano banche, politiche della famiglia, la costruzione edilizia, l'industria meccanica e creano conflitti tra cittadini e nazioni. Ma Giove porta sempre con sé anche un senso positivo: seppure nel caos, la speranza di cogliere opportunità tra nazioni è cosa possibile. Dal punto di vista astrologico si può dire che "il fondo è stato raggiunto", ci stiamo dimenando negli errori commessi e la tensione sociale non aiuta a ristabilire l'ordine necessario. Nel grafico astrale della Repubblica Italiana, il transito di Giove, Urano e Plutone viene assorbito in modo più teso e negativo dalla seconda e terza settimana di agosto. L'instabilità è retta dall'incapacità di sbloccare le cose per avviare attraverso scelte mature opportunità di lavoro e di ripresa. Egoismi politici e liti, tra le cause principali. Il grafico astrale dell'Unione europea assorbe invece i più importanti transiti del mese con maggiore equilibrio. La cautela si imporrà, e programmi che non danno risultati voluti sono possibili, ma in compenso, seppur in misura minore di quello che sono le aspettative, riusciranno a defnirsi nel mese risultati concreti. Giove transita in opposizione netta al Sole natale dell'Ue portando incongruenze, ma molte altre orbite positive attenueranno i possibili risvolti negativi. Anche per l'Ue sono i transiti della seconda e terza settimana di agosto che accentuano gli animi verso l'irrisolutezza.