Oroscopo finanziario di luglio 2013

Gli indici delle borse possono essere particolarmente variabili, mentre Mercurio, il comunicatore dello zodiaco, dal 27 di giugno retrogrado, riprende il suo moto diretto il 20 luglio. Mercurio si posiziona in cancro e forma un aspetto negativo con Urano e con Plutone, l'asse che coinvolge è quello delle case cardinali che sono le più importanti. La prima casa (immagine di se), quarta casa (nazione, casa) e decima casa (autonomia economica). Il risultato, seppur temporaneo, di quest'orbita, si traduce in comunicazioni interrotte, parole ininfluenti nei dialoghi tra varie nazioni o anche tra politici della stessa nazione. La strada che inseguono i governi per la ripresa economica, seppur nell'instabilità, può essere quella giusta. Ci sono difficoltà di attuazione delle idee precedentemente pianificate, le opportunità non mancheranno e sarò possibile afferrarle e costruire. Il territorio è sempre comunque pieno di insidie e di ansia per i cittadini più deboli e colpiti dalla crisi. Occorre tempo, ma il fosso si salta ricreando speranza e stabilità. Enrico Letta e il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano hanno visto nell'Expo 2015 un occasione e un'opportunità per un nuovo sviluppo dell'Italia. Questo in astrologia è possibile, le orbite astrali rispecchiano le loro affermazioni di ripresa sia nei tempi sia nella prospettiva.