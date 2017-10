Oroscopo finanziario di novembre

Il segno che occupa Giove è il cancro, segno che porta a compiere scelte riguardanti la politica della famiglia e dell'abitazione, ma anche il rapporto tra nazioni. Il cancro è il segno che più di altri si esprime, in senso individuale, nella direzione della famiglia intesa come nucleo e punto di sicurezza, e in senso collettivo, nel rapporto con la nazione come appartenenza ad un territorio. Chi per esempio ha forti valori cancro, che può anche significare avere diversi pianeti in quarta casa che è quella che appartiene al cancro, può avere in sé sentimenti nazionalisti o territorialisti, la sua natura non sarà certamente portata ad ospitare o accogliere persone di altre nazioni. Mercurio è retrogrado dal 22 ottobre, e l'11 di novembre riprende il suo moto diretto, il pianeta della comunicazione e dell'analisi mentale, sarà in congiunzione nell'ultima settimana di novembre con Saturno pianeta della concretezza e razionalità nel segno dello scorpione. La posizione di Giove in novembre assorbe l'orbita positiva di Mercurio insieme a Saturno. E' possibile che in questo marasma si troverà la linea di condotta più idonea; risoluzioni precedentemente impensabili prenderanno invece forma e risolveranno parte dei problemi in modo adeguato. La ripresa del moto diretto di Nettuno in pesci il giorno 13 novembre fino a 9 giugno 2014, riporta una buona prospettiva ed inquadramento di quello che sono le direzioni principali di vita, per raccogliere i suoi frutti occorre però tempo. L'attuale orbita astrale di maggiore rilievo, la quadratura tra Urano e Plutone molte volte descritta in questa rubrica, si posiziona in modo negativo con Marte del grafico astrale della Repubblica Italiana: le leggi e loro revisione, la politica finanziaria e quella delle banche, continuano ad essere terreno di scontro, ed anche da questa orbita possiamo aspettarci lentezza ed eventi improvvisi che ritardano i tempi di ripresa. A cura di Gabriella Monzi