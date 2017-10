Oroscopo finanziario giugno 2013

Questa importante orbita si associa all'ingresso di Giove nel segno del cancro che avviene il 26 giugno, ma che comincerà a formare orbita positiva con Nettuno già da metà mese. Giove nel segno del cancro aiuterà la legiferazione su tutto ciò che rimanda alla politica della famiglia, nazione in senso più largo, abitazioni. Giove formerà un'importante orbita anche con Saturno in scorpione: si entra in un triangolo formato da Nettuno, Giove e Saturno in segni di acqua, noti per le doti di attenzione, sensibilità e bisognosi di sicurezze emotive. Forse arriveranno i primi risultati o si avvieranno politiche più sensibili per i bisogni famigliari dei cittadini maggiormente colpiti dalla crisi. Nettuno retrogrado non aiuta ad una immediata risoluzione, perché in esso regna il "caos", ma le risoluzioni più originali e creative sono le sue. Rappresenta i moti dell'anima più profonda, e pone le basi per prerogative future sui sentieri che è necessario percorrere per arrivare alla serenità. Ci vorrà del tempo, perché Nettuno è molto lento nelle sue risoluzioni, ma le buone notizie cominceranno ad affiorare. Giove molto più pratico di Nettuno, muove le acque in direzione delle leggi e maturazioni legislative, supportato dall'orbita positiva con Saturno, anch'esso retrogrado, quindi lento nell'applicazione. In giugno il caos può farla da padrone, ma grazie alle orbite positive, può valere il detto "dal caos si crea l'ordine". La Repubblica Italiana si rispecchia in tutto ciò: Nettuno transita esattamente nella sua quarta casa (famiglia, abitazione, nazione) ed esprime i cambiamenti e le aspettative politiche dei cittadini. Sicuramente porterà nel tempo le giuste risoluzioni. Nel mese possono esserci problemi di tensione con gli stati esteri.