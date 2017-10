Oroscopo finanziario maggio 2013

Gli aspetti tra pianeti, quelli che determinano gli eventi, sono sia armonici che disarmonici. In prima analisi ciò che risalta è l'aspetto negativo che formano i pianeti veloci in toro, con Saturno e Nodo Lunare posizionati in ottava casa scorpione, sede della politica e del potere. I nodi della Luna sono dati dall'incrocio del moto del Sole intorno alla Terra e quello della Luna intorno alla Terra. I due nodi Lunari non hanno massa, non sono un pianeta, hanno una distanza di 180° e compiono l'intero giro dello zodiaco in diciotto anni e mezzo con moto retrogrado. Il nodo lunare Nord è entrato nel segno dello scorpione a settembre 2012 e vi rimarrà fino al 22 marzo 2014; di riflesso è opposta la posizione per il nodo lunare Sud stessi gradi in toro. L'asse nello zodiaco su cui si formano è quella toro -scorpione, nello specifico l'asse dei soldi-finanza e del potere-politica. Il nodo lunare Nord "ascendente" chiamato anche "testa del drago" è quello in cui la Luna incontra il Nord dell'eclittica, nell'interpretazione psicologica indica la nostra direzione di marcia nel cammino evolutivo da realizzare. Il nodo lunare Sud, anche chiamato "coda del drago", è quello in cui la Luna incontra l'eclittica a Sud, ossia il nodo "discendente". Nella psicologia astrologica indica la rielaborazione di ciò che siamo stati, per andare verso la prospettiva di un nuovo modo di essere Da queste orbite possono scaturire eventi di massa, in cui la poca fiducia ai governi, alle loro politiche e alla politica delle banche, può creare scontentezze e malintesi con conseguenti crolli (seppur temporanei) di borsa. Urano e Plutone formano di nuovo l'orbita stretta e questo senz'altro non aiuta ad armonizzare la situazione, che invece può creare condizioni di volatilità finanziaria nelle Borse. La speranza è data dal trigono Nettuno - Saturno, che creano nel loro positivo orientamenti politici ed economici di lenta realizzazione. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, nella teoria astrologica è possibile che l'attuale governo, non presenti sorprese di ritorno alle urne per almeno altri due anni. In teoria dovremmo andare incontro ad un periodo, nei limiti della crisi, comunque proficuo.