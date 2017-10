Oroscopo finanziario ottobre 2013

I quattro pianeti Sole, Giove, Plutone e Urano sono tutti in orbita negativa tra loro. Per l'astrologia mondiale e per l'oroscopo siamo nella fase dello scontro diretto, e molti problemi internazionali possono essere visti e corretti proprio in questi giorni. Il passaggio del Sole accende le luci sulle insofferenze e sulle tensioni e fino al 18 ottobre, giorno di Luna piena, tutto è carico di energia. Ai fini del bene collettivo e per una giusta direzione, questo accumulo di energia dovrebbe essere guidato e controllato da un fare cauto, lento e saggio. I conflitti sociali e politici della Repubblica Italiana sono reali, non sono frutto di fantasia, le aggressioni pare che reggano su dati di fatto: dal 10 ottobre Saturno di transito porta saggezza e ponderazione e tutto si dovrebbe lentamente riequilibrare. Altro errore italiano potrebbe essere quello di accantonare e non affrontare quello che deve essere affrontato. In sintesi, per la serenità futura sarebbe meglio far emergere le ombre del passato… Nel grafico astrologico della Repubblica Italiana, fino a giugno del 2015, non risultano esserci problemi di caduta o crisi di governo, anzi sembra che le energie si canalizzino bene verso la risoluzione della crisi. Anche il passaggio di Marte in opposizione a Nettuno collabora in questo caos, ed in particolare con le decisioni sulla Siria. È possibile che dopo il 18 ottobre vengano pianificati provvedimenti.