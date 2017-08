Orticoltura biologica: la rotazione delle colture

La rotazione consiste nell'alternare nello stesso pezzo di terreno la coltivazione di ortaggi diversi. Quando ancora erano sconosciuti concimi chimici e diserbanti gli agricoltori osservavano cicli di rotazioni che in alcuni casi si prolungavano fino a dieci anni. In questo modo si evitavano le conseguenze negative della monocoltura (impoverimento del suolo, proliferazione di parassiti, sviluppo di malerbe e così via) che rappresentano uno degli aspetti più negativi dell'agricoltura convenzionale. La rotazione delle colture viene realizzata sulla base di alcuni criteri guida. Le piante coltivate vengono alternate secondo l'appartenenza a famiglie botaniche differenti (per ridurre i rischi legati alla trasmissione delle malattie crittogamiche e alla proliferazione di parassiti); secondo le esigenze nutritive dissimili; secondo lo sviluppo vegetativo diversificato (ortaggi da radice, da foglia, da frutto o da fiore). A partire da questi tre criteri di base si sono sviluppati nel corso del tempo differenti sistemi di rotazione. La più indicata per i piccoli orti familiari è quella basata sulle differenti esigenze nutritive dei singoli ortaggi, suddivisi a questo scopo in tre grandi gruppi: 1) forti consumatori, ovvero le piante che hanno bisogno di un terreno molto ricco di sostanza organica ed elementi minerali; 2) medi consumatori, cioè le piante a cui basta un terreno mediamente ricco di nutrienti; 3) deboli consumatori, ovvero essenzialmente le leguminose che, essendo in grado di fissare l'azoto atmosferico, abbisognano di pochi nutrienti e anzi arricchiscono il terreno di sostanze organiche e minerali. Questa classificazione risulta utile nella programmazione delle rotazioni colturali, che andranno impostate in modo da alternare, in ogni singola aiuola, piante forti consumatrici, medie consumatrici ed infine deboli consumatrici. La rotazione delle colture nell'orto può essere fatta anche basandosi sullo sviluppo vegetativo degli ortaggi, alternando cioè tra di loro gli ortaggi da frutto, da foglia, da radice e da fiore. Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova