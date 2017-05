Orto botanico di Modena: cosa vedere

Entrando nell'orto botanico di Modena si è subito colpiti dalla monumentale bellezza degli edifici delle Serre ducali. Costruite in passato per ospitare flora esotica, oggi raccolgono un gran numero di specie botaniche che si differenziano per provenienza e modalità di adattamento all'ambiente. In anni recenti sono state costruite anche serre più moderne. Quella a clima temperato accoglie le piante succulente evidenziandone strategie adattative, filogenesi, problemi di salvaguardia della specie. Di grande attualità il settore adibito allo studio degli effetti degli inquinanti atmosferici dove una pianta come la Nicotiana tabacum viene usata come bioindicatore della qualità dell'aria.

L'architettura dell'orto botanico di Modena

La serretta

La montagnola