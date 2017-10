Con Ortofabbrica, la città diventa oasi

Il progetto è stato allestito nello stesso spazio della prima edizione. Si tratta di un cortile chiuso su tre lati da facciate all'apparenza anonime e neutre, con una struttura architettonica risalente alla fine del diciannovesimo secolo. L'allestimento però è del tutto rinnovato: pareti ricoperte di verde, sedie e tavoli edera, un'azienda enogastronomica che distribuisce prodotti tipici. Una piccola serra dove crescono piante mediterranee ed essenze. Un piccolo angolo di natura che cresce all'interno di Milano. "Ortofabbrica è un gruppo di creativi che del loro mestiere hanno fatto un vero e proprio stile di vita - spiega Angelo Grassi, designer e ideatore del progetto - è un modo di fare, di fabbricare sostenibile. All'ombra di un ombrellone vegetale (un traliccio d'acciaio ricoperto d'edera), Grassi spiega la sua filosofia: "Si può fabbricare senza inquinare, si può fabbricare divertendonsi, giocando". Ortofabbrica sono quasi due nomi in antitesi: "Orto perché siamo su un pianeta che ha bisogno di rimanere verde. Nello stesso tempo dobbiamo continuare a fabbricare, seguendo però i criteri corretti della sostenibilità, delle energie rinnovabili. Dobbiamo darci da fare per creare una filiera operativa sostenibile, con tutti coloro che la vogliano fare". Angelo Grassi, si occupa da oltre trent'anni di design, di progettazione e realizzazione di allestimenti museali e scenografie: "Oggi sono qui a raccontare ancora cose, perché sono instancabile. Mi permeto di farlo a Milano perché è una città che ha bisogno di un pochino più di orto. E' possibile cambiare direzione, unendo però le forze positive, quelle negative non mi interessano". Negli ultimi vent'anni ha portato a termine il lavoro di recupero di un cementificio in disuso, trasformando un'area malsana e decadente in un centro dedicato al design e all'artigianato, allo spettacolo, all'arte e al tempo libero. Riconvertendo l'ex-cementificio in un laboratorio artigianle, è stato ridotto l'inquinameto per un raggio di 10 Km, migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'inquinamento acustico. Una fucina di idee, cultura ed arte, ma anche di aria buona e di sostenibilità.