Ad Oslo la stazione di ricarica più grande d’Europa: 100 colonnine e una batteria

È notizia di pochi giorni fa: in Norvegia le auto elettriche ed ibride hanno sorpassato, seppur di poco, quelle termiche a benzina e diesel. Nello specifico la percentuale di veicoli a zero emissioni si aggira intorno al 51,4 per cento (17,6 per cento le elettriche e 33,8 per cento le ibride) portando la Norvegia al primo posto come nazione col più alto numero di veicoli EV al mondo.

La stazione di ricarica da record

The biggest charging facility in Norway open! Over 100 #EV charging stations @Vulkanoslo. Check the video: https://t.co/l0g75tJhoS pic.twitter.com/a49iwXen8b — Fortum Charge&Drive (@ForChargeDrive) 6 marzo 2017

Un corridoio per le elettriche