Osservatorio sulla Casa: progettare insieme per delineare la casa ideale del futuro

Nel corso degli ultimi decenni la casa degli italiani, a seguito di cambiamenti culturali, esigenze e abitudini ha subito una vera e propria evoluzione modificandosi radicalmente: spazi più funzionali e un ridimensionamento della vita e dell’organizzazione domestica. Per comprendere questa evoluzione e delineare il futuro della nostra casa, Leroy Merlin, in collaborazione con Doxa, ha dato vita all’Osservatorio sulla Casa, un progetto continuativo che ha l’obiettivo di monitorare gli stili abitativi degli italiani oltre che mettere in evidenza l’andamento e lo sviluppo del settore. Compito principale dell’Osservatorio è quello di svolgere e coordinare attività di ricerca e di progettazione, coinvolgendo e fornendo un forte supporto informativo e conoscitivo alle università. Scopo dell’iniziativa è mettere a confronto e far collaborare persone appassionate della casa e della qualità dell’abitare, esperti e studenti, per progettare, insieme, la casa ideale di domani.

La nascita del contest e la sua continua evoluzione negli anni

Edizione in corso: riqualificazione dell’esistente

Una grande opportunità per i giovani