Ossessione bilancia

Tutto si gioca in quel momento, quando saliamo sulla bilancia e riceviamo il verdetto. Sia che si voglia acquistare o perdere peso, lei si trasforma in un giudice, in una divinità crudele, che impone punizioni e chiede sacrifici. Posta di solito in bagno, simbolico luogo di purificazione, la bilancia viene consultata o evitata in modo compulsivo. A ridurci così, senza a togliere all'importanza di questo strumento, è l'alleanza per certi aspetti molto insana tra:

l'abitudine squisitamente scientifica di dare parametri standard, netti e classificabili;

la pressione culturale e industriale sul peso ideale;

il complicato rapporto con noi stessi e il nostro aspetto fisico.

attiviamo o rieduchiamo un meccanismo interno, che opera scelte alimentari consapevoli, adatte alle nostre specifiche e variabili esigenze;

ci dotiamo di una bussola, che in ogni momento ci segnalerà l'esatta posizione del nostro peso e quanto si sia allontanato dalla rotta prevista.