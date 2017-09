Ossigeno e cibo

La pratica abituale di attività di tipo aerobico (camminare a lungo, correre lentamente, ciclismo e nuoto su percorsi lunghi...ma anche sci di fondo e pattinare) si è molto diffusa negli ultimi decenni per contrastare gli effetti di una vita sedentaria e del cibo ricco di grassi. Anche se da sola non basta per un programma di fitness completo, consente di bruciare calorie mettendo l'organismo in condizione di attingere energie dai grassi e dai carboidrati. La sindrome ipocinetica che deriva dalla diminuita attività contrattile della muscolatura, è causa di vere e proprie patologie: cardiache, respiratorie, circolatorie e metaboliche. Trombosi, ipertensione, disfunzioni polmonari, sovrappeso con tutte le conseguenze del caso, sia a livello metabolico, che a carico dello scheletro (maggiore predisposizione all'artrosi e all'osteoporosi). I benefici per la salute che derivano dalla pratica costante di attività aerobica, sono: