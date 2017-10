Ostelli: i 10 pi

HostelBookers.com, la compagnia che si occupa di gestire la prenotazione di oltre 13 mila ostelli sparsi in tutto il mondo, ha stilato una classifica dei dieci ostelli più "eco-friendly" d'Europa.

La classifica comprende, alla settima posizione, anche un ostello italiano, per la precisione milanese: l'Hi Hostel Piero Rotta. Grazie a un impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, l'hotel per ragazzi di Milano è in attesa della certificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Ovvero uno un riconoscimento dato agli edifici che raggiungono prestazioni virtuose nell'ambito della sostenibilità energetica.

Al primo posto c'è il Liverpool International Inn, un ostello che fornisce una guida verde ad ogni visitatore e lo sensibilizza sul problema dello spreco di energia. In questo gioiellino dell'architettura sostenibile si possono apprezzare le luci regolate a tempo sincronizzate con il sistema a chiave magnetica delle porte. I prodotti della prima colazione, come pane e latte, provengono esclusivamente da piccoli produttori locali mentre carta igienica e tovaglioli sono fatti di carta riciclata e non testata sugli animali.

In tutti gli ostelli presenti nella top ten, va notata la posizione, perfetta per essere raggiunti comodamente tramite i mezzi pubblici e l'attenzione per la raccolta differenziata. Senza dimenticare l'impostazione low-cost a misura di studente.

Man mano che si scalano le posizioni, ci si accorge di aver fatto un in giro per l'intero continente europeo: Scozia (High Street Hostel di Edimburgo), Irlanda (Sleepzone Connemara), Portogallo (Aveiro Rossio Hostel), Spagna (Urbany Hostel e Mellow Eco-Hostel di Barcellona) e ancora Germania (Jetpak Forest di Berlino), Austria (Palace Hostel di Vienna) e Svezia (Backpackers Hostel di Stoccolma).