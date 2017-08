Osteopatia pediatrica

L'osteopatia pediatrica, violenta o possibile? Viene percepita dalla maggior parte delle persone, anche quelle più aperte verso la medicina olistica, come una terapia troppo violenta da proporre per la cura dei bambini. Una considerazione sbagliata che va corretta, soprattutto se ci sta a cuore lo sviluppo armonico della struttura muscolo scheletrica dei più piccoli. Nell'ambito di questa tecnica olistica esiste, infatti, una specializzazione pediatrica che prevede trattamenti delicati e per a drammatici, adatti ai disturbi caratteristici dello sviluppo. Alterazioni o scompensi strutturali possono presentarsi fin dalla nascita. Se, grazie ad una diagnosi precoce, riusciamo a intervenire immediatamente, potremo non solo impedire che le alterazioni entrino a far parte in modo definitivo della struttura fisica, ma anche il loro negativo riverbero sull'intero apparato muscolo scheletrico. Intervenire su di un organismo in formazione, infatti, presenta evidenti vantaggi terapeutici: