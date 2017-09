Incontro con Fiorella Pallas. L’energia degli oggetti

Ogni cosa ha una frequenza, una magia intrinseca e unica, che ci sorregge nel nostro percorso. Ma noi occidentali, figli del razionalismo, lo abbiamo dimenticato da tempo. Ci sono popoli, invece, che hanno memoria dell?energia che li circonda, dell?unità e dell?armonia del cosmo. Come i Lakota, tribù di nativi americani. Fiorella Pallas, designer, ha tentato di ricollegarsi, in modo originale e creativo, al percorso sciamanico degli Indiani d?America, per ritrovare la propria essenza. E lo ha fatto creando una linea di gioielli, Mii Amo, che attraverso «la combinazione tra colori, forme, simboli, pietre, usa la frequenza di questi oggetti per dialogare con una parte di noi stessi molto profonda, per ricordarci che abbiamo un viaggio da fare verso noi stessi.» Le forme dei modelli sono frutto di uno studio e di una ricerca approfondita sui simboli, che non sono copiati, bensì reinterpretati dalla stessa designer. Sinuosi e morbidi come gocce d?acqua, rappresentano «il fluire delle nostre emozioni», che spesso blocchiamo e che le pietre possono far riemergere. Uno dei simboli più importanti è quello della ?Ruota della Medicina?, le cui linee rappresentano le direzioni della vita delle persone. «Una delle sue linee si chiama Inagi, che in Lakota significa ?sorgere?.», ci racconta la Pallas, «Rappresenta l?est. Chi è attirato da questo segno, un vortice che gli sciamani usano per accedere all?energia, è in un momento di risveglio spirituale. » Anche i diversi materiali di cui sono composti questi gioielli sono scelti per la loro energia. «Uso molto l?argento, collegato in modo simbolico alla luna, all?energia femminile, all?accoglienza. L?ho scelto perché è un metallo che permette di purificare.» E insieme all?argento troviamo anche l?oro a 9 carati, le pietre, «portatrici di grande frequenza», e gli smalti, che attraverso il colore rappresentano simbolicamente la personalità di ciascuno di noi. Veri e propri ?gioielli olistici?, per una bellezza che è soprattutto interiore. Mii amo: Il respiro Mii amo: il risveglio Mii amo: emotional fitness