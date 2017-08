Palline di cioccolato e riso nero croccante

Ingredienti per le palline di cioccolato e riso nero croccante

100 g cioccolato fondente

1/2 tazza di tahini

2 cucchiai di zucchero

1 pizzico di sale

1 cucchiaino olio d’oliva

1/2 tazza riso nero

Preparazione

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Mescolare il cioccolato, la tahini, lo zucchero e il sale, amalgamare e far raffreddare fino a quando il composto non sia solido, per circa 20 minuti.

Nel frattempo, scaldare l'olio in una piccola wok. Quando l’olio è caldo cuocere il riso, mescolando continuamente. Dopo circa 1 minuto inizierà il riso inizierà a soffiarsi, scoppiettando. Quando tutto il riso è soffiato, trasferire su un piatto con carta assorbente. Il riso deve essere croccante.

Con l’aiuto di un cucchiaio e delle mani formare delle palline di cioccolato. Far raffreddare per circa 5 minuti e successivamente rotolare le palline nel riso soffiato. Conservare in frigo e lasciare a temperatura ambiante per circa 10 minuti prima di servire.