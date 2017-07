Panda Bear – Tomboy

No, Tomboy non è l'altra faccia di Down There. Sei mesi fa Avey Tare ci aveva guidati in un viaggio in una palude di suoni melmosi e sinistri, traghettandoci in un mondo di tenebre. Il suo compare negli Animal Collective non "risponde" col disco alla Brian Wilson che molti s'aspettavano dopo l'exploit di Person Pitch di quattro anni fa. Tomboy è il trionfo di riverberi, microsuoni che scricchiolano in sottofondo, parti vocali che si espandono nell'aria - un "viaggio" che s'apprezza ascoltandolo in cuffia -, ma non è un inno alla gioia. Noah Lennox non rinuncia al carattere sognante e volutamente indefinito della sua musica, immergendo l'ascoltatore in trame sonore che ammaliano e stordiscono, ma non sempre le sue architetture suggeriscono lievità d'animo. Si respira un senso d'isolamento, forse dettato dal fatto che il disco è stato inciso in solitudine nello studio di Lisbona del musicista (da cui il titolo della traccia che chiude il lavoro, Benfica). Lennox dice di averlo ideato soprattutto alla chitarra, ispirato dalla visione di un concerto dei Nirvana. Di rock, però, qua dentro ce n'è poco. E quel che c'è viene trasfigurato. Niente good vibrations, insomma? Solo in parte. È vero che Tomboy s'annuncia con la rassicurante You Can Count On Me e con il glorioso mantra «Puoi contare su di me» che sembrerebbe rivolto da un padre al proprio figlio. È vero anche che Surfer's Hymn mantiene quel che il titolo promette e che Last Night At The Jetty ha una melodia quasi scanzonata. Ma il carattere ripetitivo e quasi ossessivo di certe strutture - forse retaggio del passato techno -, la staticità di alcune melodie abbinata ad armonizzazioni (quando ci sono) elementari finiscono per deprimerne il tono, ma anche per donare al lavoro un carattere innodico moderno e peculiare. Scheherazade fa storia a parte. È la visione che non t'aspetti, una cosa che avrebbe potuto scrivere Roger Waters in un momento down, se solo avesse ancora 30 anni: accordi sparsi di pianoforte si riverberano nel nulla, suoni indecifrabili di sottofondo, un canto straniante. È roba che viene da un luogo oscuro. E poi, altrove, voci che suonano come sintetizzatori, chitarre rese irriconoscibili una volta passate attraverso un modulo Korg, ritmi ostinatamente ripetuti, il tutto immerso in uno spazio dove ogni cosa riverbera: forse Tomboy non alza l'asticella, ma rassicura chi considera Panda Bear il grande talento della psichedelia pop. Negli ultimi anni gli Animal Collective non hanno sbagliato un colpo: Merriweather Post Pavilion, i due dischi solisti, l'ep Fall Be Kind, il videoalbum Oddsac. Il 25 maggio sono all'Alcatraz di Milano: il nuovo pop passa di lì. Claudio Todesco