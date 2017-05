Pane al miele

Ingredienti per il pane al miele 250 g di farina integrale di frumento 250 g di farina di frumento 3 cucchiai di miele 30 g di burro 1 cucchiaino di zucchero di canna integrale 1/2 cucchiaino di sale 30 g. di lievito acqua tiepida Preparazione Mescolare le due farine e disporle a fontana sulla spianatoia. Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida e lo zucchero, e versarlo nella fontana. Salare la farina, aggiungere il burro fuso e il miele. Impastare bene fino ad ottenere una pasta di media consistenza. Coprire e far lievitare al caldo per mezz'ora. Lavorare di nuovo la pasta per qualche minuto, dividerla in due parti e formare due pagnotte leggermente appiattite. Disporle sulla placca del forno, far lievitare ancora per 10 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 190° per 25 minuti. Varianti Al posto della carta forno si può cospargere la placca con crusca. In Alto Adige questo pane, prima della cottura, viene spennellato con l'uovo. Notizie e consigli Il miele è ricco di sali minerali, vitamine e preziose sostanze antibiotiche. I differenti sapori e le diverse virtù curative sono determinate dalla presenza nel miele di minuscoli granuli di polline, caratteristici del tipo di fiore su cui l'ape si è posata.