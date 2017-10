Panna con crema di rabarbaro

Ingrendienti per la panna con crema di rabarbaro

300 g di rabarbaro, circa 7 gambi

25 g zucchero muscovado

250 ml panna fresca

cannella in polvere

Preparazione

Pulire il rabarbaro, e tagliarlo a pezzetti.

In un pentolino aggiungere il rabarbaro, lo zucchero e 2 cucchiai di acqua. Coprire e portare lentamente ad ebollizione a fuoco medio. Abbassare il fuoco e continuare a mescolare, senza coperchio, fino a quando il rabarbaro non sia completamente ammorbidito e sia diventato purea, per circa 8 minuti.

Lasciare raffreddare in frigorifero per circa 30 minuti.

Montare la panna. Mescolare grossolanamente la panna con la pure di rabarbaro e mettere il composto in bicchieri da portata.