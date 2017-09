Pannelli fotovoltaici via Bergognone

L'impianto, con potenza nominale di 19,95 kWp e di circa 197 m2 di superfice netta di captazione, ha lo scopo di produrre energia elettrica, rendendola disponibile per l'utenza collegata, sfruttando la fonte solare per mezzo della tecnologia di conversione fotovoltaica. L'energia prodotta sotto forma di corrente continua dal generatore fotovoltaico sarà convertita in corrente alternata, con caratteristiche compatibili a quelle della rete elettrica di bassa tensione, per mezzo dei convertitori statici (o inverter). L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà, per quanto possibile, utilizzata per alimentare i carichi interni dell'edificio, o asserviti a quest'ultimo, permettendo così di conseguire un risparmio sull'energia acquistata dalla società elettrica distributrice. Nei periodi in cui la produzione dell'impianto fotovoltaico dovesse risultare superiore ai consumi interni, l'energia in eccesso sarà, invece, ceduta alla rete elettrica pubblica.