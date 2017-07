Papa rock, in arrivo il primo album

Sembrava uno scherzo, la solita bufala che accompagna dei grandi eventi come la recente visita di Papa Francesco negli Stati Uniti. E, invece, a sorpresa durante il suo “tour” negli States, è arrivato l'annuncio ufficiale del debutto discografico di Papa Francesco con "Wake Up! (Svegliatevi!)", che uscirà il prossimo 13 novembre in tutto il mondo, distribuito da Believe Digital su licenza di Multimedia San Paolo. L'album, approvato dal Vaticano, contiene 11 pezzi strumentali che spaziano dal pop-rock alla musica latina, fino ai canti gregoriani e agli inni sacri, rielaborati in chiave contemporanea, con estratti – provenienti dall'archivio sonoro di Radio Vaticana – dei discorsi più toccanti di Bergoglio. Messaggi di speranza, fede e unità in lingua italiana, spagnola, inglese e portoghese con riferimenti alla pace, al lavoro, alla dignità, all'attenzione ai bisognosi e agli ultimi. Parte dei proventi ricavati dalle vendite di "Wake Up!", tra l'altro, sarà destinata a un fondo di sostegno per i rifugiati.